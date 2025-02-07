Экономистка Юлия Глушко рассказала, что изменилось в Украине с 1 февраля, в частности, как теперь будут выплачивать деньги родственникам пленных и как будут действовать новые карточные переводы.

Об этом она рассказала на канале «Народный аудит».

«С февраля изменились формат и форма выплаты для родственников пленных и пропавших без вести. Теперь сумма делится на 50%, она выдается родственникам первого уровня, и дальше выдается детям, сестрам, братьям, распределяется либо 50х50, либо 20х80», - сообщает Юлия Глушко.

Как она рассказывает, родственники первой очереди – это жена или муж, если жена в плену или исчезла, если представителей первой очереди нет, тогда проценты распределяются равными частями между представителями второй очереди – это совершеннолетние дети, родные братья, сестры. Вторая часть, отмечает экономистка, выплачивается тогда, когда военный возвращается из плена, и это, по ее мнению, не слишком справедливо, потому что все прошлые годы сразу платили 120 тысяч, а теперь делят проценты.

Также, отмечает экспертка, не все понятно с этими лимитами на карточные переводы, которые ввели с 1 первого февраля у нас. В частности, говорит она, непонятно, о чем эти лимиты – о дебете или кредите, о том, что выходит или заходит.

«К сожалению, наши законодатели таким образом пишут нормативку, что понять, как вам объяснить, невозможно. Ждем разъяснения. Но они определили, что есть так называемые клиенты с высоким уровнем риска, для них будет 50 тысяч. Но те, у кого 150 тысяч, радуйтесь не долго, потому что с лета уже будет 100 тысяч», – добавляет Юлия Глушко.

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