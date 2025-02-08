После прекращения боевых действий РФ столкнется с серьезными экономическими проблемами, такими как огромные затраты на армию, нехватку рабочей силы и технологическое отставание.

Об этом пишет Bussiness Insider. По словам старшего научного сотрудника Центра анализа европейской политики Александра Коляндра, за последние три года, с начала полномасштабного вторжения в Украину, санкционное давление на Россию неуклонно усиливалось, что сказалось на ее экономических показателях. В то же время признанная экономистами зависимость страны от военных расходов способствовала незначительному росту ВВП, который в прошлом году вырос примерно на 4%. Однако эксперты отмечают, что такие положительные изменения не являются стабильными.

Россия продолжает тратить значительные средства на армию. На 2025 год в федеральном бюджете РФ предусмотрено рекордные 13,5 триллиона рублей на оборону – это на 2,7 триллиона больше, чем в 2024 году. Такие затраты в значительной степени стимулируют экономику, но с точки зрения долгосрочных перспектив ситуация выглядит менее оптимистично.

Нехватка работников на российском рынке труда становится одной из главных проблем, говорит Коляндр:

"Сочетание демографического кризиса, оттока мозгов и высокого спроса со стороны оборонной промышленности и армии будет давить на рынок, заставляя Кремль выбирать между привлечением иностранных рабочих с риском социального недовольства и постоянным дефицитом рабочей силы".

Побег высококвалифицированных работников и образованной молодежи, а также зависимость от импорта технологий привели к значительному отставанию страны в техническом прогрессе. Важную роль в ухудшении экономической ситуации играют западные санкции, значительно уменьшившие доходы России от ее главных экспортных товаров — нефти и газа. Кремль ожидает, что этот тренд будет продолжаться до 2027 года.

Источник: businessinsider .

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