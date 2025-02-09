После начала полномасштабного вторжения России многие украинцы были вынуждены покинуть родные дома, и значительная часть беженцев получила временную защиту в Германии, где им оказывается финансовая помощь .

Однако в 2025 году могут быть введены изменения, повлияющие на размер этих выплат.

Социальная помощь для украинцев в Германии

Украинцы, имеющие временную защиту в Германии, получают социальные выплаты по программе Bürgergeld. По состоянию на 2025 год их размер будет оставаться на уровне 2024:

563 евро – для одиноких взрослых;

506 евро – для партнеров в семейных парах (на каждого);

451 евро – для взрослых, проживающих в социальных учреждениях;

471 евро – для подростков в возрасте 14-17 лет;

390 евро – для детей 6-13 лет;

357 евро – для детей до 5 лет.

Кроме того, семьи могут получать дополнительную помощь для приобретения канцелярских товаров для школьников.

Почему возможно сокращение выплат

Немецкие власти пересмотрели подход к предоставлению финансовой поддержки, акцентируя внимание на интеграции украинцев в местное общество. В этой связи были введены новые требования, нарушение которых может привести к уменьшению размера пособия.

В частности, санкции могут быть применены к тем, кто:

отказывается от интеграционных курсов;

неоднократно отклоняет предложения по трудоустройству;

игнорирует семинары по трудоустройству.

В таких случаях предусмотрены следующие штрафные меры:

первое нарушение – уменьшение выплат на 10% в течение одного месяца;

второе нарушение – уменьшение на 20% в течение двух месяцев;

третье нарушение – сокращение выплат на 30% в течение трех месяцев.

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