После начала полномасштабного вторжения России многие украинцы были вынуждены покинуть родные дома, и значительная часть беженцев получила временную защиту в Германии, где им оказывается финансовая помощь .
Однако в 2025 году могут быть введены изменения, повлияющие на размер этих выплат.
Социальная помощь для украинцев в Германии
Украинцы, имеющие временную защиту в Германии, получают социальные выплаты по программе Bürgergeld. По состоянию на 2025 год их размер будет оставаться на уровне 2024:
563 евро – для одиноких взрослых;
506 евро – для партнеров в семейных парах (на каждого);
451 евро – для взрослых, проживающих в социальных учреждениях;
471 евро – для подростков в возрасте 14-17 лет;
390 евро – для детей 6-13 лет;
357 евро – для детей до 5 лет.
Кроме того, семьи могут получать дополнительную помощь для приобретения канцелярских товаров для школьников.
Почему возможно сокращение выплат
Немецкие власти пересмотрели подход к предоставлению финансовой поддержки, акцентируя внимание на интеграции украинцев в местное общество. В этой связи были введены новые требования, нарушение которых может привести к уменьшению размера пособия.
В частности, санкции могут быть применены к тем, кто:
отказывается от интеграционных курсов;
неоднократно отклоняет предложения по трудоустройству;
игнорирует семинары по трудоустройству.
В таких случаях предусмотрены следующие штрафные меры:
первое нарушение – уменьшение выплат на 10% в течение одного месяца;
второе нарушение – уменьшение на 20% в течение двух месяцев;
третье нарушение – сокращение выплат на 30% в течение трех месяцев.
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