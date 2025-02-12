Согласно внутреннему отчету российского правительства, представленному в апреле 2024 года, Кремль признает серьезные проблемы в своих связях с постсоветскими странами, в частности с Центральной Азией.

Война в Украине и западные санкции нанесли существенный ущерб экономическим и политическим отношениям РФ, став причиной разрыва связей с некоторыми ближайшими союзниками страны.

Как пишет Financial Times , Кремль не собирается сдаваться и планирует воплотить большой и долговременный проект для возобновления своего влияния. Целью Москвы является создание новой экономической зоны, объединяющей Россию со странами глобального юга, в том числе с государствами Центральной Азии.

Это должно помочь России восстановить доступ к мировой торговле и стать центром евразийского торгового блока, конкурирующего с экономическими зонами, сформированными США, ЕС и Китаем. В отчете отмечается, что этот проект должен быть долгосрочным и пережить любые переговоры с Западом по Украине.

"Новый блок соединит Россию с глобальным югом, предоставив каждой стороне доступ к сырью, развивая финансовые и транспортные связи и объединяя их через всеобщее "мировоззрение [...], где мы пишем правила для нового мира [и имеем] нашу собственную политику санкций", - говорится в отчете.

Отчет отмечает, что России придется действовать в долгосрочной перспективе, чтобы удержать Центральную Азию в своей орбите. В то же время, даже победа в войне против Украины не снимет западное санкционное давление. В документе отмечается, что тесные отношения с РФ могут стать источником затруднений. Именно поэтому странам нужно будет "принять решение о своей позиции по отношению к России".

В отчете говорится, что Казахстан, как крупнейшая экономика Центральной Азии, осудил войну, не признал аннексию украинских территорий и пытается соблюдать санкции. Кыргызстан же принял сторону РФ и встал на путь уклонения от санкций. В докладе Беларусь называют успешным примером объединения с РФ.

Источник: ft .

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