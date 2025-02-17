Недавняя беседа между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным вызывает тревожные мнения, что два лидера могут готовиться к новому разделению мира на сферы влияния.

Трамп во время пресс-конференции затруднился четко ответить на вопрос, будет ли Украина равноправным участником будущих мирных переговоров, лишь отметив, что не считает войну в Украине хорошим делом для США, сообщает Politeka.net.

Об этом пишет аналитик CNN Стивен Колинсон. По его словам, это свидетельствует о том, что Трамп, вероятно, поддерживает нарратив Путина, согласно которому виновата не Россия, а жертва ее агрессии.

Аналитик отмечает, что с такой позицией Трамп и его подчиненные могут отменить ключевые переговорные условия для Украины, в частности, вопрос возвращения оккупированных территорий и вступления в НАТО. Это позволяет России продолжать аннексию украинских земель, что выгодно Путину, сообщает Политека.

Колинсон предполагает, что Украина может повторить судьбу Германии, разделенной после Второй мировой войны на две части, одну, которая будет свободной, демократической, а другую, которая станет частью тоталитарной России. Для Европы такая ситуация выглядит похоже на соглашение, заключенное между западными лидерами и нацистами в 1938 году во время Мюнхенского соглашения.

Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт также отметил, что для европейцев это звучит как возвращение к старым ошибкам, когда великие государства обсуждают судьбу малых стран без их участия. Он предупредил, что последствия такого соглашения могут быть катастрофическими для Украины и Европы.

Источник: cnn .

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