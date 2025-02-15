Европейские чиновники выражают обеспокоенность, что по завершении войны они должны будут финансировать восстановление Украины и обеспечить ее безопасность, не имея никакого влияния на процесс мирных переговоров.

Президент США Дональд Трамп, после недавнего разговора с Владимиром Путиным, заявил, что делегации двух стран "немедленно начнут переговоры" по прекращению войны, сообщает Politeka.net .

Как пишет Financial Times, европейские столицы уже обеспокоены тем, что США могут потребовать от Европы финансировать восстановление Украины и развернуть свои войска для обеспечения мирного процесса, даже не имея никакого участия в самих переговорах.

"Американцы не видят роли Европы в больших геополитических вопросах, связанных с войной. Это будет настоящим испытанием единства. Трамп рассматривает нас как деньги. И, откровенно говоря, мы не имеем четкого представления о том, как будет выглядеть наше место за столом переговоров в обмен на эти деньги", - отметил один из чиновников ЕС.

В то же время шесть европейских государств, среди которых Германия, Франция и Великобритания, подписали совместное заявление, в котором выразили готовность усилить поддержку Украины, сообщает Политека.



Они также подтвердили свою приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.

"Институты ЕС все еще пытаются найти нужного человека с прямым доступом к Трампу, чтобы поговорить с ним", – рассказал западный чиновник.



Напомним, Politeka писала, что Европа наконец-то осознала опасность и пытается принять меры, чтобы избежать "сепаратного соглашения" между Путиным и Трампом. Она подчеркивает, что Европе необходимо активно участвовать не только в мирных переговорах, но и в процессах реализации мирных соглашений, в частности, относительно гарантий безопасности для Украины.

По словам неназванного европейского чиновника, сейчас ведутся интенсивные дебаты по поводу того, какие гарантии безопасности должны быть предоставлены Украине, и какие форматы сотрудничества между странами Европы могут быть реализованы вне ЕС

Источник: ft .

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