Экономический эксперт Алексей Кущ отмечает, что идеальным вариантом было бы распределить сумму на равные части к концу XXI века.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение, отказавшись подписать соглашение, предусматривавшее передачу украинских недр в качестве компенсации США за оказанную военную помощь, сообщает Politeka.net.

Как считает аналитик Алексей Кущ, это является правильным решением. Он приводит в пример историю советского ленд-лиза, где после Второй мировой войны СССР платил США за оказанную помощь, но это были небольшие платежи, растянувшиеся на несколько десятилетий. Последний платеж за ленд-лиз был произведен Россией в начале 2000-х годов.

"СССР была основным противником США в послевоенный период, тогда как Украина сейчас является союзником Америки" , - отмечает Кущ.

«Поэтому возникает вопрос: почему союзнику Украины нужно требовать компенсации в виде природных ресурсов, когда таких требований не было в СССР?» , – добавляет он.

С начала войны в Украине США оказали пособие на сумму около 75 миллиардов долларов. Однако, по словам аналитика, справедливо было бы списать половину этой суммы, поскольку значительная часть средств поступила в американские компании в сфере военно-промышленного комплекса, сообщает Политека.

Идеальный вариант, по мнению Куща, состоит в том, чтобы окончательно распределить сумму на равные части к концу XXI века, что составило бы 37-38 миллиардов долларов. Такой подход позволяет Украине платить по 0,5 миллиарда долларов ежегодно без процентов, что намного выгоднее передавать свои природные ресурсы на сумму в 500 миллиардов долларов.

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