План президента США Дональда Трампа по Украине может изменить будущее страны, ведь требования американского лидера выглядят как попытка экономической колонизации.

Требование Трампа по выплате возмещения в размере 500 миллиардов долларов выходит далеко за пределы контроля США над критически важными полезными ископаемыми Украины, сообщает Politeka.net.

По информации британского издания The Telegraph, документ, поступивший к президенту Украины Владимиру Зеленскому, предусматривает огромную нагрузку в виде "репараций", выполнение которых, по мнению аналитиков, фактически невозможно. Суть соглашения состоит в том, что США получают 50% доходов Украины от добычи ее полезных ископаемых, а также 50% финансовой стоимости всех лицензий, выдаваемых для коммерциализации этих ресурсов, сообщает Политека.

Более того, документ предусматривает, что США также получат залоговое право на эти доходы, что означает, что Украина должна будет в первую очередь выплачивать США все финансовые поступления от своих ресурсов.

Эти условия, как подчеркивает The Telegraph, гораздо более жесткие, чем финансовые репарации, наложенные на Германию и Японию после их поражения в 1945 году. Если Украина согласится на такое соглашение, это станет не только тяжелым бременем экономики, но и фактическим контролем над ее природными ресурсами со стороны США.

Стоит отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он отказался подписывать соглашение по поводу полезных ископаемых. Он подчеркнул, что важно заключать юридически корректные соглашения, обеспечивающие справедливые инвестиции в Украину.

Источник: telegraph .

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