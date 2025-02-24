Украина уже давно находится в условиях, которые можно условно назвать "чрезвычайной демографической ситуацией", и эта проблема существовала еще до войны.

Война – национальная трагедия, в то время как демографическая ситуация в Украине является национальной катастрофой, сообщает Politeka.net.

Об этом в своем телеграмм-канале пишет экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ. Он добавляет, что хуже всего, что общество не понимает серьезности этой проблемы. Одни шутят, что "меньше людей больше кислорода", другие вспоминают малонаселенную Австралию, третьи же заявляют, что "так везде в мире". Это, по сути, свидетельствует о глубокой внутренней суицидальности части нашего общества, не умеющей реагировать на экзистенциальные риски для нации как целостного организма, сообщает Политека.

В Украине, как и в странах ЕС, коэффициент фертильности уже ниже 2, что является критически низким показателем. Для обычного воспроизводства популяции нужен коэффициент 2,2. В Украине этот показатель едва достигает 0,7. Но это только часть проблемы. Европа разрешает демографические проблемы за счет трудовой миграции. Франция, например, имеет высокий уровень рождаемости среди мигрантов, однако это приводит к другим социальным проблемам. В то же время, Китай и Япония имеют низкую рождаемость, но численность их населения позволяет держать ситуацию под контролем.

Однако в Украине ситуация совсем другая. Проблемы с рождаемостью и отсутствие амортизаторов, таких как большая численность населения, трудовая миграция и привлечение людей старше 65 лет к трудовым ресурсам, делают ситуацию критической.

"1. Сначала большое население в 53 миллиона было рассеяно. 2. К нам никто не едет и не поедет в будущем. 3. Средняя продолжительность жизни мужчин в Украине сократилась с 64 до 57 лет, а женщин - с 75 до 70 лет", - отмечает экономист.

Если Украина никак не повлияет на эти процессы, мы столкнемся с реальными угрозами для своего существования, даже если война прекратится.

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