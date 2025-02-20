Trustee Plus готовится представить усовершенствованный криптогаманец, релиз которого запланирован на 5 марта 2025 года. По словам компании, это обновление запустит новую эпоху цифровых активов в Украине и изменит воображение пользователей о понятии инноваций.

Для проведения бета-тестирования новых функций Trustee Plus сформировала закрытую целевую группу. Кроме того, был создан вебсайт, ведущий отсчет к презентации нового продукта. По мнению разработчиков, это подогревает интерес сообщества и повышает ожидания среди пользователей.

Люди, стремящиеся получить доступ к деталям обновления, могут зарегистрироваться в закрытом сообществе Telegram через упомянутый сайт . Члены сообщества обещают эксклюзивный контент и возможность выиграть подарки от Trustee Plus.

«Это не просто обновление, а революция, объединяющая криптовалюту с классическими финансовыми инструментами. Мы создаем среду, где пользователи сами будут определять будущее финансов», – заявил генеральный директор Trustee Plus Вадим Груша.

Компания пока не раскрывает полный перечень изменений, однако обещает существенные нововведения. Ожидается внедрение новейших решений, удобный интерфейс и функции, выходящие за рамки традиционного крипторинка.

2024 год был производительным для Trustee Plus . Более 700 000 загрузок и установок приложений, 27,3 миллиона проведенных обменных транзакций и более 151 000 выданных платежных карт подтвердили рост доверия к платформе.

Trustee Plus получил признание не только среди пользователей, но среди экспертов отрасли. Издание Incrypted включило компанию в топ-10 криптогаманцев 2025 года благодаря ее новаторским решениям и клиентоориентированности.

Кроме того, на тематических формах пользователи оставляют много положительных отзывов о Trustee . Они отмечают безопасность криптогаманца, удобный интерфейс и широкие возможности, что свидетельствует о восходящем интересе к цифровым финансам в Украине.



