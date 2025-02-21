Экономист Алексей Кущ оценил реальность заключения сделки с США о редкоземельных металлах на 500 млрд и рассказал, что тут речь идет также и об инфраструктуре, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Когда еще Линдси Грэм в первый раз начал озвучивать все эти идеи, я пытался составить, что же там мы можем найти такого ценного. Ну, для себя такую аналитику делал. Но у меня по оценочным запасам больше 200 млрд долларов никак не получается», - отмечает Алексей Кущ.

Вообще, рассказывает он для Politeka, основной природный ресурс Украины – это кристаллический щит, который идет с севера на юг вдоль Днепра, считается, что он богат различными редкими минералами и ресурсами. Но вот больше 200 млрд, подчеркивает эксперт, у него все равно насчитать не получилась, это включая и железную руду, и марганцевую руду, и уран, и литий, и титан, и графит, и все остальное.

Но большая проблема, объясняет он для Politeka, в том, что многие месторождения редкоземельных металлов под оккупацией, как, например, Мазуровское месторождение, это Волновахский район, он уже под контролем рф, поэтому доступ американцев туда невозможен. Кроме этого, продолжает эксперт, причерноморский шельф, богатый углеводородом, недоступен, потому что там линия боевого столкновения, а та нефть и газ, что есть в Полтавской, Харьковской и Сумкой области, вряд ли будут интересны американцам из-за истощенности месторождений.

«Поэтому, если посмотреть на текст соглашения, который гулял в интернете, туда попали не только природные ресурсы, туда попал и инфраструктурный потенциал Украины. В этом пакете как раз рассматривалась и инфраструктура, то есть атомная энергетика, порты, железные дороги, газотранспортная система, подземные хранилище газа», - добавляет Алексей Кущ.

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