ЕС предложил Украине партнерство, которое позволит поставлять 21 из 30 критически важных материалов, необходимых Европе, сообщает Politeka.net.

Как пишет AFP, об этом сообщил еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне во время своего визита в Киев, состоявшегося на фоне третьей годовщины начала полномасштабного вторжения России.

По словам Сежурне, среди таких минералов – марганец, титан, графит и литий. Еврокомиссар подчеркнул, что это соглашение должно стать взаимовыгодным для обеих сторон, без принудительных условий, сообщила Политека.

"Дополнительная ценность, которую предлагает Европа, состоит в том, что мы никогда не будем требовать соглашения, которое не является взаимовыгодным", - заверил Сежурное, отмечая готовность ЕС сотрудничать в интересах Украины, в частности в условиях войны с Россией.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме уже в ближайшее время, чтобы подписать соглашение об использовании украинских полезных ископаемых. Трамп подчеркнул, что США заслуживают "возврата своих денег" за помощь Украине в войне с Россией.

В то же время вице-премьер Украины Ольга Стефанишина отметила, что переговоры между украинскими и американскими командами находятся на финальном этапе, а Зеленский на пресс-конференции отметил необходимость включения четких гарантий безопасности от США в соглашение об использовании ресурсов.

Источник: afp .

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