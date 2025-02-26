Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия считают, что нынешняя ситуация на рынке сельскохозяйственной продукции требует срочных мер по защите своих фермеров

Четыре страны Европейского Союза требуют от Европейской комиссии возвращения довоенных квот на импорт аграрной продукции из Украины , сообщает Politeka.net.

Иштван Надь, министр сельского хозяйства Венгрии, на своей странице в Facebook заявил, что страны-члены ЕС защищают "интересы фермеров и их средства к существованию".

По его словам, украинская агропродукция создает чрезмерное давление на местных производителей, что ставит под угрозу их бизнес. Министр также подчеркнул, что срок действия существующего регламента ЕС, регулирующего импорт из Украины, истекает в июне.

Учитывая ситуацию, министры сельского хозяйства четырех стран направили официальное письмо Еврокомиссии с требованием возобновить довоенные квоты на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

В частности, речь идет о необходимости возвращения защитных мер для поступающих из Украины сельскохозяйственных товаров во избежание ценового давления на рынки этих стран, сообщила Политека.

"Европейская комиссия должна найти долгосрочное решение для преодоления рыночных трудностей, вызванных украинской сельскохозяйственной продукцией".

В совместном письме мы призвали комиссию вернуться к довоенным квотам, ввести защитные меры по сельскохозяйственной продукции и ввести автоматическую защиту и индивидуальные квоты на региональной основе для приграничных государств-членов», - пишет венгерский министр.

Надь также заявил, что Венгрия будет сохранять ограничения на импорт украинской продукции, если это потребуется для защиты национальных фермеров.

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