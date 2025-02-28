Проект соглашения о ресурсах предполагает, что половина рентной платы от добычи природных ресурсов будет направлена ​​не в государственный бюджет, а в специальный фонд, сообщает Politeka.net.

Как рассказал экономист Алексей Кущ для ДС, в соглашении должен прописать пункт о том, что Фонд будет наполняться исключительно с дохода от новых проектов.

"Но этот тезис можно обойти: например, разрешения на разработку месторождений можно забрать, а затем переиздать как новые. Да и с течением времени старые месторождения будут иссякать, а новые открываться…" - пишет эксперт.

В 2024 году рентные платежи, согласно государственному бюджету, составляли около 54 млрд грн, из которых наибольшую часть составляют поступления от добычи природного газа – 33 млрд грн. Это деньги, которые отчасти способствуют поддержанию социальных цен на газ для населения, сообщает Политека.

Однако в случае создания Фонда появляется большая вероятность, что "Укргаздобыча" будет вынуждена продавать газ по рыночным ценам, что повысит рентные отчисления, но может резко увеличить цены на газ для украинцев — до 16–25 тыс. грн за 1 тыс. куб. м в зависимости от сезона.

Еще один важный аспект - возможное включение государственной компании "Энергоатом" в состав активов Фонда. Увеличение отпускных цен на электроэнергию, которое может произойти из-за этого Фонда, позволит компании получить дополнительные доходы. Однако это будет означать значительное удорожание электроэнергии для населения — до 8–10 грн за кВт-ч.

Таким образом, создание инвестиционного фонда может привести к кардинальным изменениям в модели энергетического рынка Украины. Вместо того чтобы часть доходов от природных ресурсов направлялась на поддержку социальных программ, большинство средств будет идти на финансирование проектов через Фонд, что фактически уменьшит доступность энергоресурсов для простых граждан.

Источник: dsnews .

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