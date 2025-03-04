Европейские страны обсуждают возможность ареста замороженных российских активов на сумму более 200 миллиардов евро, если Россия нарушит будущее мирное соглашение с Украиной.

Франция и Германия, которые ранее были против ареста активов, пересматривают свою позицию и вместе с Великобританией ищут механизмы для применения этого мероприятия, пишет Politeka.

Согласно информации Financial Times, на фоне переговоров по прекращению огня в войне в Украине французские чиновники предложили вариант, при котором арест замороженных активов станет возможным ответом на нарушение Россией условий мирного соглашения.

Это позволит использовать российские средства как рычаг давления на Москву, обеспечив дополнительные гарантии для Украины. После вторжения России в Украину в 2022 году страны G7 заморозили около 300 млрд евро активов Центрального банка РФ.

Большая часть этих средств хранится в бельгийском депозитарии Euroclear, а остальные – в финансовых учреждениях Великобритании, Франции, США и других стран. В то же время, эти средства используются для погашения кредитов Украине, которая получила 50 миллиардов долларов помощи.

Украина, Польша и страны Балтии давно призывают к полному аресту российских активов, но некоторые европейские государства, в частности Германия, Франция и Брюссель, воздерживаются от таких решений из-за опасений международного права и возможных последствий для евро как резервной валюты.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон отметил необходимость тщательного соблюдения норм международного права, подчеркивая, что немедленный арест активов не соответствует этим нормам.

В Великобритании, где премьер Кир Стармер также выразил заинтересованность в аресте российских активов, этот вопрос все еще требует дополнительного обсуждения с международными партнерами.

Источник: ft .

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