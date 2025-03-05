Идея использования замороженных российских активов для поддержки Украины набирает популярность на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа о приостановлении помощи Киеву.

Речь идет о около 300 миллиардах долларов, которые принадлежат Центральному банку России и были заморожены после полномасштабного вторжения , пишет Politeka.

По информации издания The New York Times, США, Евросоюз и Великобритания ищут способы использовать эти средства в пользу Украины.

Когда Трамп заявил, что США могут резко сократить поддержку Украины, вопрос о замороженных российских активах вновь стал на повестке дня. Идея состоит в том, чтобы направить эти миллиарды на закупку оружия для Украины или восстановление страны после войны.

Она находит поддержку среди многих европейских лидеров и официальных лиц, хотя вопрос юридических и финансовых препятствий, связанных с конфискацией активов, остается открытым.

Европейский Союз под давлением сторонников этой инициативы даже создал рабочую группу по изучению возможности передачи этих средств Украине. Однако, как отмечают эксперты, конфискация российских активов может нарушить международное право и взорвать доверие к западным финансовым институтам.

Экономист Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики отметил, что даже если война будет продолжаться еще несколько лет, эти деньги все равно будут использованы на нужды Украины. Если война завершится в ближайшее время, то эти средства пойдут на восстановление страны.

Юридические эксперты считают, что передача активов Украине технически возможна, но это потребует значительных юридических изменений и международной координации.

Источник: nytimes .

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