Экономист Василий Фурман объяснил, что экономический рост Украины в период войны – это вопрос национальной безопасности, и положительные тенденции, несмотря на трудности, действительно есть, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Экономика в прошлом году выросла на 3,4%. Хотя прогнозировалось еще полгода назад рост на 4%, но по факту 3,4% не дотянули 0,6%. Из-за чего? Первый фактор, разумеется, – это война и ее последствия, враг постоянно бомбит критическую инфраструктуру, энергоинфраструктуру, портовую инфраструктуру, наносит много-много другого ущерба украинскому государству, бизнесу в частности», – отмечает Василий Фурман.

Кроме того, продолжает он для Politeka, из-за войны многие украинцы выехали заграницу и ждут, когда здесь наступит справедливый мир, но в то же время дефицит рабочей силы привел к росту средней заработной платы, например, в прошлом году на более чем 20%.

Еще относительно прошлого года, отмечает эксперт, негативно на экономический рост Украины повлиял низкий урожай из-за жары и засухи. И, соответственно, добавляет он для Politeka, отсюда инфляция, удорожание продуктов питания.

«Если мы говорим об экономическом росте на этот год, то, по прогнозам Национального банка, он будет на уровне 3,6%. И экономика, несмотря на трудности, которые есть в период войны, растет. Возможно, кто-то скажет, что это незначительный рост, но в условиях войны это очень хороший рост. В условиях войны то, что у нас макроэкономическая стабильность, как говорят наши партнеры из международных финансовых организаций, это вопрос национальной безопасности», - подчеркивает Василий Фурман.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что США готовы подписать с Украиной соглашение не просто о полезных ископаемых, но и о безопасности.

Также Politeka писала о том, что Бортник рассказал, были ли ссора в Овальном кабинете и срыв подписания договоренности прогнозирован.