Политолог Игорь Чаленко заявил, что сейчас мяч на поле москвы, и ей решать, будет ли 30-дневное перемирие, но если не будет, Трамп уже намекнул на серьезное усиление санкций.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«У нас точно есть тактические победы. Первая – восстановленная американская военная помощь, включая разведданные. Второе – мы смогли отсечь все заявления в нашу сторону, что якобы Украина не хочет мира. Было же много критики, что киевские власти хотят продолжения войны. Мы согласились на прекращение огня не в ограниченном, а в полном виде сроком на 30 дней, но конечно, если согласится непосредственно российский агрессор. Соответственно, США и Украина передали этот мяч москве», - отмечает Игорь Чаленко.

путин же, утверждает эксперт, ведет себя абсолютно прогнозируемо, то есть он вроде бы не против этого перемирия, но сразу нашел много нюансов. То есть, объясняет он для Politeka, россия увеличивает ставки в переговорном процессе.

«Я могу предположить, что уже на нынешнем этапе у Трампа нет никаких заоблачных соображений по поводу контактов с путиным. Еще когда Виткофф летел в москву и еще не встретился с путиным, потому что он был на встрече с Лукашенко, с прессой, на пресс-конференции, что сделали Штаты? Они не пролонгировали лицензию, позволяющую обходить санкции для нефтегазового и финансового секторов. Лицензия завершилась еще 12 числа. Соответственно, Виткофф ехал уже с позиции силы, и он показал, что на самом деле у россии есть два пути – либо разрушение собственной экономики, либо согласие на режим прекращения огня», - объясняет Игорь Чаленко.

И путин, подчеркивает он для Politeka, это все знал еще до визита Виткоффа, так что на прекращение огня идти придется, однако он точно выставит свои условия. По мнению гостя программы, в хотелках путина будет снятие санкций, пауза в поставках оружия Украине, остановка обучения бойцов ВСУ и так далее.

Как сообщала Politeka, Чичваркин объяснил, почему санкции не действуют против рф: «Пчелы против меда».

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