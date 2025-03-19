Экономический эксперт Даниил Монин считает, что в условиях перемирия в Украине необходимо провести выборы, чтобы страна перешла с военных рельс на обсуждение вопросов будущего устройства страны.

Об этом он пишет в своем блоге.

По словам Монина, он ожидает от перемирия того, что текущая власть не захочет совершенно ничего менять. Ни отменять военное положение, ни сокращать армию в 1 млн человек ни открывать границы, ни менять или оптимизировать бюджет.

"Все кто считает что нужно сокращать расходы, переходить на мирные рейки - тот враг и его надо распять при первой возможности и поднять налоги до небес под эту дудку", - пишет эксперт.

Монин считает, что в условиях перемирия крайне необходимо провести выборы, чтобы страна перешла с военных рельс на обсуждение вопросов будущего устройства Украины, "когда военный коммунизм станет все лишь одной из стратегий будущего Украины, за который с большой вероятностью можно получить мало голосов".

"Пир узкого круга приближенных лиц в виде прослойки 1% населения на распилах бюджетов всех мастей и людской ресурс в виде рабов граждан Украины без возможности покинуть страну и с возможностью отправить этот ресурс в виде мяса для обеспечения продолжения пира узкой прослойки лиц", - пишет аналитик.

"Именно поэтому 1000 полезных идиотов Вам будут рассказывать что "Выборы в войну проводить нельзя", - добавил Монин.

Однако есть, по его мнению, положительная сторона. МВФ будет требовать сокращать расходы и расходы на зарплаты военных таки придется сократить.

"Внешние игроки все будут требовать выборов, чтобы понимать с кем иметь дело ближайшие 5 лет и какие направления политик можно от них ожидать. Поэтому я оптимистичен, но со скрипом. И думаю что как раз мой курс про Бюджет, который почти готов будет давать информацию что может быть альтернативой военному коммунизму и поднятию налогов по всем фронтам", - заключил Даниил Монин.

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