Эксперт по вопросам строительства Виктор Лещинский заявил, что уже сейчас у нас проблемы с кадрами на строительстве из-за мобилизации, но после войны еще больше будет отток кадров за границу, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Конечно, никто не может сравнить это с ситуацией до войны. И основной красной линией этого всего есть боевые действия, это наиболее болезненная ситуация для инвестора, потому что есть страховые риски. Особо крупные инвесторы постоянно выверяют ситуации с рисками потерять объект недвижимости. Они даже не так боятся, что не будет сразу отдачи инвестиции в обратное русло», - замечает Виктор Лещинский.

Однако, утверждает гость программы, инвестиции в украинское строительство сегодня есть и внутренние, и внешние, в частности, даже Европейский инвестиционный банк до сих пор финансирует наш бизнес, строительство производственных, складских, логистических центров. К тому же, отмечает он для Politeka, сегодня уж не такие безумные средства идут на строительство, но после победы ситуация изменится.

По словам эксперта, хоть государство своим регулированием и пытается контролировать рынок, но со строительством это не удастся. Кроме того, предупреждает он для Politeka, будет серьезный отток кадров, а новых специалистов не так просто научить, поэтому нехватка будет серьезной.

«Уже сейчас мы активно обсуждаем тему привлечения иностранных граждан для реализации объектов строительства, потому что у нас ситуация с бронированием, у нас ситуация с нехваткой рабочих, инженерных кадров, но заказы необходимо выполнять. А пенсионерами, инвалидами и многодетными родителями вряд ли мы на объектах все это компенсируем», - заключает Виктор Лещинский.

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