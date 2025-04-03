Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что Трамп мог приберечь пошлины для россии на переговоры как рычаг давления, но, возможно, у него другие планы, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Трамп снова всколыхнул планету, он по-другому не может. Беспрецедентно, но впервые за 100 лет введены пошлины практически против всех стран мира, в том числе и 10% для Украины на импорт всех товаров. А так против всех, даже против островов, где живут только пингвины, а россии в списке не оказалась», - отмечает Александр Мусиенко.

В то же время он напоминает, что Байден еще в июне 2022 года ввел пошлины 35% на импорт всей российской продукции. Однако, рассуждает эксперт, если администрация Трампа говорит, что эти меры на 3 из 10 или 6 из 10, то уже могли бы ввести 50% пошлин, а еще лучше 75% или даже 100%, чтобы сделать любую российскую продукцию совершенно неконкурентоспособной.

«Здесь два варианта. Может, Трамп и его команда выносят этот вопрос за скобки для того, чтобы обсуждать это и оставить как способ давления на рф, надеясь, что Трамп вразумит путина и он пойдет на уступки, начнет говорить о режиме прекращения огня, об ускорении переговорного процесса, а не о шантаже, терроре и саботаже. Возможно, они ждут, чем закончатся переговоры с представителем россии Дмитриевым», - рассуждает Александр Мусиенко.

Второй вариант, объясняет эксперт, не слишком хорош для нас и заключается в том, что они готовятся говорить о совместной добыче полезных ископаемых в россии. Пока, констатирует он, сказать трудно, но в ближайшие дни станет ясно, что происходит и что будет дальше.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что путин ставит Трампу те же ультиматумы, что и когда-то Байдену.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко оценил шансы на прорывы на фронте и рассказал о тактике ВСУ.





