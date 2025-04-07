Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что, пока США не ударят по россии пошлинами и санкциями, у путина будут возможности продолжать вести войну, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отметил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, рассказывает эксперт, США не ввели пошлины против россии, потому что сейчас с ней идут переговоры. К тому же, добавляет он, и представитель кремля Дмитриев заявил, что на этой неделе консультации между США и рф продолжатся, а сам диалог он оценил высоко.

«Понятно, что переговоры идут, но они идут и с Украиной. Так почему против Украины введены 10% пошлины? В чем тогда здесь расчет? И почему еще администрация Байдена в июне 2022 года решила ввести против россии тарифы на уровне 35%? И почему не увеличить эти тарифы хотя бы на половину, ввести их на уровне 70%?», – отмечает Александр Мусиенко.

Попутно он напоминает, что россия не выполняет достигнутые в Саудовской Аравии договоренности, обстрелы украинской энергетики продолжаются, и вообще действия врага не свидетельствуют о подготовке к прекращению огня и установлению режима тишины, поэтому абсолютно логично ударить по путину большими тарифами. А те 35%, которые ввел Байден, отмечает эксперт, - это же на уровне с некоторыми европейскими странами, например, со Швейцарией, которая получила 31% пошлины, поэтому подход достаточно нелогичен.

«Создается впечатление, что, как в какой-то игре, дают фору путину, дают еще возможности наносить удары баллистикой, дронами, дают возможность еще вести наступательные действия, пытаться истощать подразделения Сил обороны Украины. Но я убежден, что ВСУ приложат все усилия, чтобы быстрее истощить врага. Но мы видим, что косвенно США дают возможности путину обеспечить лучшие условия за столом переговоров», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Кульпа заявил, что война против Украины стала возможной только из-за политики Германии.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, где враг планирует наступление – Сумщина, Харьковщина или Запорожье.