Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что россия опустилась уже до того уровня, что просит помощь у КНДР, в сторону которой раньше даже не смотрела, и платит за это дорого, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Издательство Reuters опубликовало достаточно серьезное расследование, в котором речь идет о том, что российская артиллерия сейчас держится практически исключительно только на поставках из Северной Кореи. Вот только Северная Корея поставляет и обеспечивает, что в который раз размывает мифы и версии российских пропагандистов о том, что они, увеличив расходы из государственного бюджета, планировали в 2024-2025 годах выпустить чуть ли не 5 млн артиллерийских снарядов. Как видим, вопреки заявлению Министерства обороны россии, эти деньги не конвертируются сразу в боеприпасы», - рассказывает Александр Мусиенко.

Попутно он напоминает, что недавно секретарь Совета безопасности рф посещал Пхеньян, где обсуждался как раз вопрос поставки дополнительного вооружения, в частности, снарядов. Так что, констатирует эксперт, сегодня фиксируется максимальная зависимость россии от Северной Кореи, но надо понимать, что путину за эту помощь приходится платить.

Раньше, вспоминает он, путин в сторону Северной Кореи даже не смотрел, не было ни одного визита, а сейчас он просит с протянутой рукой помощь у Ким Чен Ына, а в обмен предлагает российские технологии.

«Тяжело было представить, чтобы москва передавала уникальные инновационные технологии, связанные с подводными лодками, с разработками атомных субмарин, то есть проекты, которые реализует на сегодня кремль, за которые отвечает товарищ Патрушев. То есть тяжело было себе вообще это представить, но сейчас мы видим, что это происходит буквально на наших глазах. россия расплачивается уникальными технологиями за устаревшие артбоеприпасы со складов КНДР и за несколько тысяч северокорейских солдат, которых уничтожают ВСУ», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что механизмы международного права не работают, когда мы говорим о россии.

Также Politeka писала о том, что Бортник о мирных переговорах: «Все выдвинули ультиматумы, теперь идет игра в гляделки».