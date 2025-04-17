Эксперт по международной торговле Олег Саркиц заявил, что больше всего из торговой войны США и Китая выигрывает Украина, поскольку падает цена на российскую нефть, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Главная причина состоит в том, что Дональд Трамп ведет торговую войну с Китаем. Действительно с Китаем, потому что все эти пошлины, все эти ограничения, которые вводит 47-ой президент США, прежде всего направлены на то, чтобы замедлить развитие КНР. Это даже отмечено в официальных документах США, что Китай представляет угрозу, он действительно является противником», - отмечает Олег Саркиц.

По его словам, чтобы понять, как это все бьет по россии, нужно сначала разобраться в алгоритме, как снижение взаимодействия Китая и США влияет на нефть. Как объясняет эксперт, основной потребитель нефти – это любое предприятие, потому что оно всегда использует топливо, какой-то пластик, что-либо производимое из нефти. Так что, констатирует он, пошлины снижают тенденцию развития бизнеса Китая и США, соответственно, падает спрос на нефть, ее меньше потребляют, а следовательно, снижается и цена.

Как сообщает гость программы, сегодня баррель американской нефти WTI стоит около 65 долларов, европейской Brent – ​​68 долларов, а российской Urals и ESPO – 55 долларов. То есть, констатирует он, тенденция на понижение есть, и это выгодно Украине, потому что это означает уменьшение поступлений в российский бюджет.

«Соответственно, они не смогут так интенсивно наполнять свой ВПК, сами не смогут производить так оперативно и так много ракет, шахедов и т.п., и не смогут даже закупать эти ракеты у своих партнеров, у КНДР, Ирана, которые предоставляют им не только оружие, а даже военнослужащих, и это все не бесплатно. Поэтому действительно это для Украины хорошо, потому что снижается стоимость нефти, и таким образом российский бюджет недополучает определенные средства, за счет которых они финансируют войну», - заключает Олег Саркиц.

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