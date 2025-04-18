Мыть кухню – дело, которое любят немного. Но чистая плита, блестящая вытяжка, запах свежести на кухне, чистая решетка для гриля или жаровая поверхность на барбекю – это всегда приятно. Чтобы этот процесс был не утомительным, а быстрым и результативным, все больше украинцев выбирают продукцию компании «Украинские химические технологии» во главе с ее генеральным директором Павлом Бартковским – или просто UHT.

Это наш украинский производитель, который уже более 20 лет создает действительно работающие средства для уборки. И главное — делает это без лишней «химии» и с заботой о людях и природе.

Что особенного в этих средствах?

UHT имеет серию продуктов для кухни под брендом BALU Professional. Они созданы и для больших ресторанов, и для обычных домов, и для семейных путешествий на природу. Вот несколько самых популярных:

BALU Grill&BBQ – настоящее спасение для духовок, грилей и барбекю. Особенно актуально перед грядущими праздниками.

BALU INTENSIVE – мощный концентрат для борьбы с нагаром и стойким жиром.

BALU АНТИЖИР ПЛЮС — универсальное средство для ежедневной уборки.

BALU SPECIAL – деликатный вариант для алюминиевых поверхностей.

Форматы удобны – современный дизайн бутылки с профессиональным триггером и экономные канистры для бизнеса.

История из жизни: «Я просто хотела спасти духовку…»

Марина, мама двоих детей из Черкасс, поделилась с нами историей, знакомой многим:

«Перед Пасхой я решила что-то "по-королевски " – мясо в духовке. Но соус вылился, и в духовке образовался настоящий апокалипсис.

Подруга как раз подарила BALU INTENSIVE. Я побрызгала, пошла пить чай. Возвращаюсь – и просто смотрю, как жир "отпадает". Вытерла салфеткой – все! Даже вытяжку после этого почистила – впервые за полгода.

Теперь это средство – мой герой.»

Александр, бизнесмен и отец 2-х детей из Киева рассказывает:

"Я всегда любил готовить шашлыки на праздники, но вот отмывать после этого гриль и шампуры — настоящий ужас. Приходилось скрести, тереть металлическими щетками, замачивать в воде с содой... Пока не попробовал средство BALU Grill&BBQ".

Это просто волшебство! Нанес средство, подождал несколько минут – и нагар начал слезать сам. Немного прошелся губкой — и гриль блестит, как новый! То же с шампурами: никакой грязи, никакой копоти.

Теперь мои пятничные и праздничные барбекю еще приятнее, потому что знаю – после них не придется часами драить посуду. Советую всем, кто любит шашлыки, но не любит мыть после!

Такие истории подтверждают: продукция UHT не просто слова, а реальные результаты в обычных кухнях.



В чем секрет эффективности?

У компании есть собственная R&D лаборатория, где создают и усовершенствуют рецептуры. Средства содержат активные щелочные компоненты, легко расщепляющие жир и дезинфицирующие вещества, уничтожающие микробы. При этом они легко смываются и не имеют агрессивного запаха.

Проще говоря: средства UHT сильны против грязи, но мягкие к вам.

Кстати, все средства не только эффективны, но очень удобны в использовании. К примеру, формат с распылителем позволяет точно нанести средство даже в труднодоступные места – за плиту, под решетку гриля или под вытяжку. Это особенно удобно, когда нужно быстро убрать перед визитом гостей или после громкого празднования.

Следует помнить, что вся продукция — профессиональная и готовая к использованию, поэтому средства работают быстро и эффективно, но требуют осторожного обращения. Обязательно используйте перчатки, особенно если у вас чувствительная кожа. Это не минус, а скорее признак силы: такие средства не просто «освежают», а глубоко очищают — даже в труднодоступных местах, куда не дотягивается обычная губка или тряпка.

Безопасно и с мыслью об окружающей среде, а еще с большим сердцем.

Продукция отвечает стандартам качества и безопасности. Она не оставляет вредных остатков и подходит даже для контактирующих с едой поверхностей. Можно не беспокоиться, если в доме есть дети или домашние любимцы.

Отметим, что UHT — это не только химия, но и ценности. Компания регулярно помогает украинской армии, больницам, участвует в волонтерских и экологических инициативах. Эту деятельность не раз отмечали грамотами и дипломами, и это вызывает еще большее уважение.

Напоследок – просто и честно.

Мыть кухню или убирать дачный дом после праздников с шашлыками не станет любимым занятием. Но с продукцией UHT это уже не каторга. Это просто: побрызгал, смыл водой и все блестит.

Потому что настоящие вещи для людей должны быть не сложными, а эффективными. И сделаны с любовью, как у «Украинских химических технологий».

Где купить?

Попробовать самостоятельно и составить собственное мнение о продукции вы можете на сайте www.uht24.ua и сразу же написать свои впечатления!

Удобно оформить доставку на дом или в заведение, прочитать описания, выбрать нужный объем.