Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, к каким изменениям украинцам готовиться в мае, в частности, по тарифам, платежкам на газ и субсидиям, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

По словам журналистки, тарифы в мае останутся без изменений, но их могут пересмотреть в июне, как это было уже в прошлом году, в частности, с тарифами на электроэнергию.

«С 1 мая будет новая платежка за газ. Что за платежка такая? Люди начнут получать дополнительные квитанции за газ, несмотря на то, что есть мораторий на повышение цен. Это мне напоминает платежку за доставку газа, это тоже самое. Это будет платежка за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. То есть все то, что делали раньше за государственные средства, теперь хотят делать за средства простых людей», - отмечает Екатерина Котенкова.

Как рассказывает журналистка, стоимость этой услуги будет определяться индивидуально для каждого дома в зависимости от длины трубопровода, количества газовых кранов и соединений, а сумма будет поделена между всеми жильцами дома. По ее словам, платить такую ​​квитанцию ​​придется раз в 3 года, если газовым сетям дома больше 25 лет, и раз в 5 лет, если меньше 25 лет.

«И, как вы знаете, в мае пересматриваются субсидии и назначаются на следующий отопительный период. Для большинства потребителей эти выплаты будут перечислены автоматически, но заявление на пересмотр субсидии нужно будет написать тем людям, у которых что-то изменилось – данные об имущественном положении, составе домохозяйства, стали больше зарабатывать», - добавляет Екатерина Котенкова.

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