Экономический эксперт Алексей Кущ призывает украинские власти пересмотреть торговые отношения с Ираном в связи с военным партнерством этой страны с Россией.

По словам эксперта, Иран ежегодно зарабатывает до 2 млрд долларов на экспорте аграрной продукции, из которых сотни миллионов приходятся на фисташки. Эти доходы, в частности, могут направляться на развитие военно-промышленного комплекса страны, включая производство БПЛА.

Кущ подчеркнул, что, несмотря на агрессивную войну России против Украины и недавно ратифицированный иранско-российский договор о стратегическом партнерстве, Украина продолжает импортировать товары из Ирана. дол.

«11,5 миллиона долларов — это уже сотни дронов, которые могут быть изготовлены на эти деньги», — отмечает Кущ.

Экономист призывает к немедленному введению полного торгового эмбарго на иранские товары на период войны и усилению контроля над ввозом товаров, которые могут иметь иранское происхождение.



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