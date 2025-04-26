Об этом он рассказал в своем блоге.

«Пока россия имеет возможности обходить санкции различными путями, продавать нефть и газ особенно странам Азии, пока окончательно не остановлена торговля, естественно, кремль имеет определенный доход. И это несмотря на то, что путин уже заявил о том, что у них дефицит 2,2 триллиона рублей. Действительно проблемы в российской экономике в этом году будут усиливаться, тем не менее, возможности вести войну, к сожалению, у них еще есть», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Так что, констатирует эксперт, необходимо, чтобы США ввели новые санкции против рф и усилили предыдущие, чтобы ограничить возможность их обхода, иначе агрессор будет и дальше получать технологии двойного назначения, будет производить и покупать оружие для своих террористических обстрелов гражданских объектов на территории Украины.

Кроме того, добавляет он, необходимо политическое и дипломатическое давление на кремль со стороны в частности США на всех возможных площадках, ведь сейчас мы наблюдаем неприкрытую безнаказанность. Если бы этого не было, если бы была адекватная реакция на действия путина, подчеркивает эксперт, то путин бы не позволял себе того, что он делает – открыто терроризирует Украину ракетно-дроновыми обстрелами.

«Поэтому военного преступника и террориста необходимо останавливать, и для этого есть конкретные пути. Если же этого не делать, то не нужно быть наивными. И не надо думать, что записи в соцсетях либо заявления в СМИ остановят путина. Нет, это его не остановит. Его остановит только демонстрация решимости и силы», - подчеркивает Александр Мусиенко.

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