Экономист Василий Фурман объяснил, что произошли изменения на мировых валютных рынках, поэтому курс доллара снизился, что, кстати, важно и для украинской экономики, поскольку у нас высокая инфляция, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

Когда мы говорим о валютном рынке Украины, отмечает гость программы, нужно помнить, что Нацбанк ежедневно устанавливает курс гривны к доллару, а по отношению к другим валютам берутся уже кросс-курсы. То есть, объясняет он, берется доллар и евро или доллар и иена с международных рынков, пересматривается, какие там у них кросс-курсы, и потом переводится в гривну.

«Когда мы видим, что доллар падает, а евро растет по отношению к гривне, люди не могут до конца понять, а что происходит. Происходит все очень просто, потому что на мировых валютных рынках евро значительно выросло по отношению к доллару», – утверждает Василий Фурман.

Попутно эксперт напоминает, что еще в ноябре прошлого года, когда Трамп только победил на выборах в США, курс доллара и евро был почти один к одному, а сейчас 1 евро стоит 1 доллар 15 центов. То есть, констатирует он, это довольно значительный рост на 15%, и причины здесь разные, но ключевое следствие – рост евро на украинском рынке.

«А что касается доллара, то здесь как раз все наоборот. Если мы говорим, например, о марте, апреле и сейчас, то мы видим, что гривна росла. Да, это незначительный рост по отношению к доллару, но все равно это было приятно для наших граждан. И фактически это очень важно и для нашей экономики, потому что у нас сегодня достаточно немалая инфляция – 14,6% по состоянию на март», – заключает Василий Фурман.

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