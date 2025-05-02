Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что план Трампа по мирному урегулированию российско-украинской войны не предусматривает ни победителя, ни проигравшего, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Они (ред. – США) все делают в рамках соответствующего плана. А многим гражданам, в принципе, которые за этим наблюдают, думают, что идет какой-то хаос, энтропия, как второй закон термодинамики, вроде ничего непонятно, что-то все говорят, делают какие-то заявления, а на самом деле это мышиная возня. Нет, это не мышиная возня. Все в соответствии с планом», - отмечает Олег Стариков.

По словам эксперта, в нашем информационном поле распространено подавляющее мнение о том, что идет решение уравнения с нулевой суммой, которое подразумевает или победу, или поражение, другого нет. А вообще, рассуждает он, любимая игра американцев – покер, в него играют только лучшие, и вот по аналогии все это время шла торговля, а сейчас наступил момент вскрытия, когда стороны выкладывают на стол свои карты – аргументы.

«Украинская сторона подписала экономическое соглашение – это базис, на котором строится вся политика Трампа по урегулированию конфликта. российская сторона сейчас ведет экономические, политические переговоры в закрытом порядке», - утверждает Олег Стариков.

Как он напоминает, это Байден решал уравнение с нулевой сумой, а у Трампа оно другое – с не нулевой сумой, и в таком раскладе стороны связаны, если проиграет одна, то проиграет и другая, и наоборот. Так что, констатирует эксперт, сейчас мяч на стороне россии, и после 10 мая мы увидим, куда все движется – к миру или эскалации.

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