Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что одного снижения цен на нефть недостаточно для того, чтобы путин закончил войну, нужны еще санкции и больше оружия для ВСУ, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Интересные новости по ценам на нефть. Издание Reuters и не только сообщает, что цены просели. Ранее в бюджет россии было заложено около 7 000 рублей за баррель, а сейчас цены просели и составляют менее 4 000. Такие тенденции, что цена падает, катится вниз, ниже той цифры и той граничной планки, которую россия закладывала в свой бюджет с целью пополнения доходной части. То есть уже речь идет о дефиците и сокращении доходов. Президент США Трамп очень оптимистично настроен с этой точки зрения, он говорит, что это действительно может давить на россию», – рассказывает Александр Мусиенко.

Безусловно, констатирует он, цены на нефть – это средство давления на рф, но не единственное. Попутно эксперт вспоминает, как Трамп постоянно сетует на Байдена и Обаму, что они допустили многие ошибки, однако бывшие президенты США как минимум понимали, что нужно постоянно усиливать санкционное давление на россию, что это заставит путина отступить, поскольку его экономике будет становиться все хуже и хуже.

«Но уже очевидно и понятно для всех нас, согласитесь, что этого (ред. – падение цен на нефть и санкций) явно недостаточно, нужно гораздо больше давить. А каким образом давить? Ударами вглубь российской территории, ударами по их военным объектам, ударами по оккупированным территориям, сбитием их беспилотников и ракет, чтобы они остановили свой террор», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Кроме того, добавляет эксперт, это нужно комбинировать с усилением ВСУ, с поставкой большего количества вооружения Украине со стороны наших западных партнеров.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что штурмы россиян на Покровском направлении носят уже не столько военный характер, сколько политически-пропагандистский.

Также Politeka писала о том, что Бортник рассказал, почему россия не соглашается на 30-дневное перемирие.