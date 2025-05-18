Смотреть на «ресурсную сделку» между США и Украиной можно с трех точек зрения. Они все, естественно, связаны между собой.

Первое – это оптика. Это то, как США политически обозначают наши сумасшедшие затраты на Украину. Можно назвать это «инвестициями». Это может быть инвестиция, как говорит Ваш президент, в свободный образ жизни, где Украина – это фронт этого.

Разная оптика – это может быть и взгляд на то, что мы отличаемся от демократов. Администрация Трампа хочет все экономически построить так, чтобы была экономическая рыночная база, а не только идеологическая.

Второе – это законы. Это не только контракты, как они описаны, а еще и своего рода механизм: что делается, если договоренности нарушаются, или если происходят какие-то сбои. Потому что контракты – они хорошие, но сложные. В сложных ситуациях люди пытаются предвидеть как успех, так и возможные нарушения, сложности. Нарушения могут быть преднамеренными, полупреднамеренными, случайными и так далее. Это может быть и форс-мажор, когда винить, по сути, будет некого. Естественно, все нужно будет в таком случае обосновать и учесть.

Я знаю, что некоторые наши известные и престижные адвокатские фирмы над этим работали. Должны быть дальше еще договора, это будет целая серия соглашений. Это сложно, потому что это все – не просто договора между странами, а нечто более комплексное. Контракты между США и Украиной должны предвидеть разные сценарии развития событий и описывать, что будет в тех или иных ситуациях в будущем. Они, в частности, должны учитывать: а что будет, если кто-то изменит свою позицию и контракты вдруг начнут нарушаться? Это – очень важный фактор, и он, в определенной степени, вписывается в оптику республиканцев.

И третье. Пожалуй, это должно быть первым пунктом, а не третьим. Это то, как именно соглашение с США будет реализовываться и что это по-настоящему значит? Я могу сказать предварительно – это значит, что США посылают сигнал всему миру и самим себе, беря на себя контрактные обязательства.

Как это будет реализовано? Будут поступать средства. Это – обоюдные обязательства. На мой взгляд, в большей степени это обязательства Америки перед Украиной. Мы, как бы, прикрываем себя экономикой и выгодой. Это может быть неэффективно, но это – некое прикрытие для нас. В то же время, мы говорим, мол, «мы будем продолжать инвестировать в вашу страну, потому что мы уже туда инвестированы. Потому, что мы не хотим, чтобы мир скатился к понятиям, которые ему предлагают такие страны, как Китай, российская федерация, Иран»…

Да, мы хотим все обосновать, но при этом – мы уже сильно инвестированы и будем инвестировать в Украину и дальше. Этот контракт это четко подчеркивает. Потому что, если бы мы хотели выйти из отношений с Украиной, то мы бы предпочли какой-то краткосрочный расчет, даже если и с некими потерями для нас. Мы бы просто подняли цену на какие-то вещи, просто чтобы себя оправдать. Это мы легко можем делать, и делали, и не только мы одни. Но, в данной ситуации подход у США другой – подход и расчет на длительную игру.

Интересно, что пишут об этом всем американские СМИ. Я много прочитал публикаций на эту тему и хотел бы выделить отдельные интересные моменты, как на мой взгляд.

Примечательно, пишут у нас, что Украина сохраняет полную собственность на свои ресурсы. При этом обе страны – США и Украина – делят роялти и стратегические решения поровну. Кроме того, все доходы, полученные в течение первого десятилетия, будут реинвестированы напрямую в Украину – заметный отход от более ранних предложений США, которые, как известно, требовали изначально гораздо более выгодных условий для американских фирм.

Учитывая, что более 40% известных месторождений полезных ископаемых Украины находятся на оккупированных россией территориях, этот факт создает юридический и политический барьер для любого будущего признания США российского контроля – как явного, так и посредством молчаливого принятия. Примечательно, что это контрастирует с недавним неофициальным мирным предложением США, в котором выдвигалась идея признания некоторой фактической власти россии над оккупированными регионами Украины.

Реакция москвы была предсказуемо негативной. Это тоже в США понимали. Кремль осудил соглашение как «замаскированный план» по продлению войны. Но, этот нарратив кажется пустым, поскольку США вновь подтвердили свою приверженность Украине не только в военном, но и в коммерческом плане, а Европа сохранила единство в вопросах санкций и поддержки. Стратегия россии по затягиванию, уклонению и манипуляциям, возможно, уже достигла своих пределов и уже не имеет того эффекта, который мог бы быть.

Вывод: ближайшие месяцы покажут, ознаменует ли эта сделка начало более глубокого альянса США и Украины, или же это будет просто мимолетным сближением экономических интересов. Однако, на данный момент Украина показала, что может формировать повестку дня даже с самыми транзакционными партнерами, и что у нее все еще есть мощные «карты для игры» на геополитическом пространстве.

ЮРИЙ ВАНЕТИК, адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства West Support, старший научный сотрудник Claremont University (Калифорния, США)