Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что именно у США достаточно оружия на складах и достаточные мощности ВПК, чтобы помочь ВСУ победить оккупантов, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Есть еще важный месседж, о котором сказал глава украинского государства в интервью ABC News. Это тот факт, что 20 тысяч ракет против шахедов для Украины США передали на Ближний Восток. Они не приехали в Украину и не помогают нам бороться с российским террором. Мы вынуждены искать свои пути и выходы, и их находят в том, что есть зенитные дроны, перехватчики и не только другие средства, которые дают нам возможность защищаться и отражать атаки врага. Но сам факт…», – отмечает Александр Мусиенко.

Также эксперт подчеркнул, что мы до сих пор не услышали от Трампа и его администрации решений по дальнейшей поддержке оружием Украины, по поводу того, когда и какие будут поставки. В то же время, добавляет он, ситуация на фронте не проста, враг пытается давить на Сумском направлении, реализовывать наступательные действия, конечной целью которых является стратегический захват Донецкой области, и этому нужно противодействовать.

«Президент Украины четко говорит, что мы не сможем победить без США. Только у США есть необходимое вооружение для того, чтобы противодействовать врагу. То есть не только США, но у США это в большом количестве как на складах, так и военно-промышленный комплекс может производить», - объясняет Александр Мусиенко.

Поэтому, констатирует эксперт, остается надеяться, что финансовый интерес у производителей будет превалировать над политическим. Ведь, отмечает он, слишком много уже было вложено в производства, в производственные линии, кто-то купил землю, кто-то ее арендовал, кто-то нанял работников, это все просто так не бывает.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что в ситуации с ракетами Taurus немцы пытаются откупиться.

Также Politeka писала о том, что Стариков объяснил, почему Запад производит меньше боеприпасов, чем россия.