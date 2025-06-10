Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что мирное урегулирование от администрации Трампа не работает, потому что они и оружие Украине не дают, и санкции против рф не вводят, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, недавно вышел с очередными заявлениями вице-президент США Вэнс, и он снова обвинил Байдена в безумном финансировании Украины, в том, что никто до Трампа даже не пытался добиться дипломатического регулирования войны, сказал, что администрация Белого дома попытается остановить агрессию всюду. Тем не менее, констатирует он, мы понимаем, что одних благих намерений мало.

«Заметьте, исчезла история с санкциями. Как будто все, как будто ее и не было. Где наш друг сенатор Грэм? Только что бегал, только что все кричали, что все, прямо сейчас… А теперь переговоров нет. Меморандумы никто не обсуждает – ни наши, ни не россияне. Где? Нет никаких переговоров, правильно? И санкциями тоже никто теперь не занимается», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

В Еврокомиссии сообщили, рассказывает он, что попытаются утвердить новый пакет санкций против россии в этом месяце, 20 июня, но также отметили, что Брюссель ожидает сигнала от США. То есть, объясняет эксперт, расчет идет на то, что 15-17 июня в Канаде успешно пройдет саммит G7, и после него все выступят единым фронтом, в едином порыве против россии.

«Но пока этот 18-ый пакет санкций начинает выглядеть, как и уже последние 5-10 пакетов, которые почти бесполезны. Потому что требование запрета на торговлю российским газом оттуда уже убрали. Вот сейчас ЕС настаивает на снижение ценового потолка на российскую нефть, чтобы было меньше, чем 60 долларов за баррель. Но тоже сейчас посмотрим, кто на это согласится. В общем вот так вот. Ни шатко, ни валко идет подготовка к санкциям, уж какая есть», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Дубина возмутился тем, как государство финансирует войско: «Снова нет средств на армию».

Также Politeka писала о том, что Мусиенко оценил, продолжит ли Трамп предоставлять оружие Украине.