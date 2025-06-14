Экономический эксперт Вадим Сирота объяснил, что Европа вряд ли сможет заменить всю американскую помощь Украине, потому что сама философия и модель ЕС больше не работает.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги» с Русланом Бортником.

«Я бы расширил наш диалог, пригласил бы третьего собеседника – бывшего министра финансов, экономики и промышленного развития Франции Бруно ле Мера. Он сказал одну такую замечательную вещь: «Европейские деньги спят, они работают». У европейцев нет денег – некоторые люди это так восприняли. Деньги есть, но не для вас – это первый момент. И второй момент – а сможет ли Брюссель разбудить эти спящие деньги, вытащить их из берлоги и какая роль в этом Украины?», - отмечает Вадим Сирота.

Как объясняет гость программы, для среднестатистического украинца вступление в Европу – это социальные стандарты, высокое качество жизни. Тем не менее, подчеркивает он, в экспертных и политических кругах ЕС уже приходит осознание, что нынешняя экономическая модель не является самоокупаемой, и возникает сомнение, что она позволит гарантировать эти высокие стандарты в будущем.

«Это в нашем представлении ЕС – это что-то большое и с гарантированной дешевой ипотекой, пособием по безработице. Да, слава Богу, эти социальные элементы присутствуют в европейских странах. Но вопрос – как бы сделать эту модель экономически эффективной, чтобы на фоне Китая и США Европа не превратилась в сироту, которая на краешке лавки сидит, не стала геоэкономическим игроком второго эшелона, дворовой футбольной командой? Эти риски осознают. В Брюсселе эти риски осознают», - объясняет Вадим Сирота.

По словам эксперта, в эпоху торговых войн и протекционизма сама философия Европы как большого рынка свободного капитала, товаров и рабочей силы претерпевает колоссальные изменения. Как он утверждает, можно сказать, что все это время Европа пылесосила добавленную стоимость, но так больше не работает.

Как сообщал Знай.ua, Бортник рассказал, чьей победы в войне хочет Трамп – Украины или россии.

Также Знай.ua писал о том, что Лещинский рассказал, адаптировались ли наши строительные компании к войне.