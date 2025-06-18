Российский оппозиционер Марк Фейгин заявил, что события на Ближнем Востоке сильно зацепят россию, она уже не может претендовать на статус мировой державы, поскольку быстро теряет влияние, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

Как отмечает эксперт, предприятия, которые производят комплектующие для шахедов разбомблены, а на их восстановление понадобится время, так что это может сыграть в краткосрочной перспективе на пользу Украине. Но это, подчеркивает он, мы увидим на практике, полетит ли на украинские города меньше шахедов, влияют ли события на Ближнем Востоке на это или же россия уже сама все производит.

«Более среднесрочное последствие заключается в политических вопросах, которые тоже не менее важны. москва раз за разом в течение этих 3 лет теряет союзников в войне против Украины. Военным союзником является Иран, таким же союзником, просто больше реципиентом являлся режим Асада в Сирии. Политическая поддержку обеспечивал «Хамас», это военный союзник москвы, просто мы не знаем, насколько у них осуществлялся военный обмен. «Хезболла» и так далее, все прокси Ирана. Режима Асада нет. Если начнутся перемены в Иране, чего исключать нельзя (хотя я на это ставлю меньше), это тоже повлияет политически. Почему бы москве тогда не испытать еще большее давление со стороны Запада?», - объясняет Марк Фейгин.

В долгосрочной перспективе, констатирует гость программы, это, безусловно выгоняет россию из Ближнего Востока, потому что не будет за что цепляться, если Ирана не станет. А ослабление позиций на Ближнем Востоке, подчеркивает он, ослабит позиции россии вообще.

«Это в целом повлияет на статус великой державы, на сверхдержавный статус москвы. Путин хочет новую Ялту провести, чтобы снова поделить мир с Трампом и Си Цзиньпином? А кто ты такой? Ты в лучшем случае субрегиональная держава. Почему ты должен определять судьбу Украины, Молдовы, Грузии? А я хочу. А какие твои претензии? А я могу вам устроить проблемы на Ближнем Востоке. А как ты это сделаешь теперь?», - заключает Марк Фейгин.

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