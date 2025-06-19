Сегодня внимание всего мира приковано, прежде всего, к Ближнему Востоку, где ведутся обмены ракетными ударами между Израилем и Ираном. Украинская тема вышла из первых страниц мировых изданий. Показательно: когда 16 июня российские войска нанесли бомбардировки по мирным зданиям в Киеве, в результате чего погибли по меньшей мере 28 человек и сотни получили ранения, мировые СМИ обошли эту трагедию молчанием, а на саммите Большой Семерки президента Украины встретили прохладно и с небрежением: мир переключился на другой процес.



Пишет сайт newformat.info



Не вдаваясь в проблемы, кто виноват, а кто прав – Тель-Авив или Тегеран, а также, действительно ли Иран имел шанс в ближайшее время получить ядерное оружие, и были ли превентивные удары с израильской стороны действительно оправданными, мы можем констатировать: мир действительно подошел к той грани, за которой может начаться ядерная война. Израиль владеет примерно 90 ядерными боеголовками. У Ирана были значительные наработки в сфере ядерных разработок. К тому же, за Израилем стоят интересы Соединенных Штатов, а Иран имеет подписанное и ратифицированное соглашение о стратегическом партнерстве с Россией. К тому же Иран является крупнейшим экспортером нефти в Китайскую Народную Республику. Не случайно Путин и Си Цзиньпин уже осудили действия Израиля, а Трамп почти ежедневно посылает угрозы в адрес Ирана и его лидеров. Более того: США даже рассматривают вариант включения в войну в Иране, свержение нынешнего режима аятоллы Хаменеи, а также восстановление монархии во главе с представителем дома Пехлеви.

Что мы можем констатировать на фоне событий в Иране?

Первый. Информационное внимание к новому полю противостояния идет не в пользу Украины. Конечно, и европейские лидеры, и торговцы оружием, и представители израильского лобби хотели бы, чтобы главный центр внимания сместился на Ближний Восток: здесь гораздо больше рынков оружия, больше средств, потенциально большие прибыли (как бы это ни звучало цинично).

Второе. Израильское лобби в США значительно мощнее украинского (неформальным руководителем его является зять Трампа Джаред Кушнер). Именно под его влиянием США сосредотачиваются на ближневосточных вопросах, оставляя украино-российский конфликт на втором плане. К тому же, последние события показывают, что Трамп скорее находит общий язык с Путиным, чем с Зеленским. Западная Европа (кроме Франции) также заняла отчетливо произраильскую позицию, не слишком обращая внимание на творящееся под боком в Восточной Европе. То, что украинский вопрос не будет рассматриваться на саммите НАТО, а Владимир Зеленский не приглашен к участию в рабочих совещаниях, показательно. Это и тревожный сигнал.

Третье. Война на Ближнем Востоке прогнозируемо поднимет цены на нефть. Иран грозится перекрыть важные транспортные артерии – Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, что поднимет мировые цены на нефть минимум до $120 за баррель. Так от этого будет в выигрыше? Правильно, Россия напрямую зависит от цен на энергоносители. Усиление России на фоне ослабления западной поддержки Украины ставит нас в сложнейшую ситуацию.

Четвертое. Война может вызвать новую волну массовой миграции из региона. Иран – это огромное государство с 81 миллионом населения. по сравнению с 1991 годом. К тому же, конфликты между шиитами (большинство населения Ирана) и суннитами (большинство мусульман в мире) значительно глубже, чем с представителями других религий. Поэтому можно прогнозировать, что значительная часть иранцев в случае большой войны окажутся в Украине.

Все это дает основания утверждать: чужих войн не бывает. Взмах крыльев бабочки вызывает цунами на противоположной стороне земного шара. Война Израиля и Ирана негативно отразится на украинских реалиях. И мы должны готовиться к этим негативным процессам.

Во-первых, мы сейчас должны провести анализ наших способностей для самостоятельного противостояния российской агрессии – в случае, если придется воевать с врагом без всякой внешней поддержки (и такое может быть). Нужно провести аудит ресурсов, оценить рынок оружия и финансовые возможности, укрепить наш ВПК, провести новую селекцию кадров, отказавшись от услуг «гламурных военачальников» и «модных министров». Акцент нужно будет сместить на подготовку к сопротивлению в подполье.