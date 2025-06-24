Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что клиентов Ощадбанка предупредили о масштабном обмене карточек, и пояснила, что будет с теми, кто не явится в банк, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как рассказывает журналистка, после полномасштабного вторжения рф многие украинцы выехали заграницу или перебрались где-то за город, поэтому «Ощадбанк» постоянно откладывал обмен карт, но теперь это закончилось. Так что, констатирует она, теперь нужно обменять карточку, иначе доступ к деньгам будет заблокирован.

«Сотрудники «Ощадбанка» предупреждают клиентов, что уже со следующего месяца все карточки, срок которых исдек до 2 февраля 2022 года, утратят силу. «Ощадбанк» уже направил клиентам сообщения о необходимости обновления карт», - отмечает Екатерина Котенкова.

По словам журналистки, для восстановления доступа к счету нужно лично обратиться в любое удобное отделение «Ощадбанка». Также в «Ощадбанке» предупреждают, добавляет она, что перевыпуск карт не доступен для клиентов, на счетах которых нет средств или которые не снимали деньги с карты в течение 6 месяцев.

«Итак, чтобы выяснить, применяют ли указанные ограничения для той или иной карты, в «Ощадбанке» советуют клиентам позвонить с собственного финансового номера в контакт-центр банка по номеру 0800210800, обратиться в службу поддержки в Viber или на официальном сайте банковской установки», - добавляет Екатерина Котерина.

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