Экономист Алексей Кущ заявил, что для вступления в ЕС Украине еще предстоит найти себя в глобальных цепочках добавочной стоимости, которые формируются в Европе, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале Руслана Бортника.

«Дело в том, что сырьевая аграрная модель экономики в Европейский Союз не монтируется. То есть Европейский Союз – это клуб совершенно других типов экономик. Исключение – страны Балтии, но они слишком маленькие, и, соответственно, их рассматривать как пример нельзя», - констатирует Алексей Кущ.

По словам эксперта, каждая страна, которая вступала в ЕС, находила свою нишу, например, Словакия стала автосборочным цехом, Польша и Венгрия – производственными площадками. То есть, подчеркивает он, Европейский Союз – это клуб сложных экономик, и нет смысла туда интегрировать сырьевую экономику.

«Здесь можно посмотреть, например, на Норвегию, которая в историческом плане имеет очень серьезные основания для вступления в Европейский Союз. Думаю, если бы норвежцы захотели, они бы без проблем вступили в Европейский Союз, тем более, что они являются членами НАТО. Но у Норвегии сырьевая экономика. Более 50% доходов бюджета – от добычи нефти и газа. Соответственно, Норвегия не является членом Европейского Союза, потому что такой тип экономики нет смысла монтировать с экономической моделью Европы, это как совмещать круглое с квадратным», - объясняет Алексей Кущ.

Поэтому, констатирует он, задача Украины – изменить тип экономики, перезагрузить экономическую модель, найти себя в Европе в экономическом контексте. По словам эксперта, найти себя в Европе – это найти себя в глобальных цепочках добавочной стоимости, которые формируются в ЕС, например, в аккумуляторной или чиповой коалициях.

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