Политолог Руслан Бортник объяснил, почему 4 июля ЕС открывает первый переговорный кластер о вступлении с Молдовой, хотя обещалось, что Киев и Кишинев будут на этом пути вместе, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Проблема в том, что Венгрия блокирует открытие переговоров о первом кластере между Украиной и Европейским Союзом. И в силу того, что к Молдове таких претензий нет, а еще есть очень большой адвокат в виде Румынии, Молдова вырывается вперед. Нам надо решить сейчас вопрос с Венгрией, и мы Молдову вполне вероятно догоним, возможно, даже перегоним», - констатирует Руслан Бортник.

Тем не менее, предупреждает он, вступление в ЕС может затянуться на много лет, например, Турция прошла большинство кластеров, но так и не достигла успеха в этих переговорах. Также, добавляет эксперт, вступление новой страны в ЕС должны ратифицировать парламенты всех стран-членов, то есть если даже где-то сейчас продавить Венгрию, ее парламент может просто не ратифицировать соглашение.

«То есть надо стратегически договариваться и с Венгрией, и со Словакией, и с Польшей. И поверьте, как только мы вступим в переговоры по кластерам, будут появляться и другие претензии: французские фермеры, немецкие дальнобойщики… Там будут претензии, претензии и претензии. Все попытаются получить от нас какие-то уступки и преференции в рамках этого переговорного процесса», - объясняет Руслан Бортник.

По словам эксперта, через этот процесс проходили все новые члены ЕС, если у них было хоть что-то, а у Украины что-то есть. Эти страны, констатирует он, выходили из переговоров без своей финансовой номенклатуры, без своих транснациональных компаний или больших экономических игроков, без независимых внутриполитических и внешнеполитических процессов на многие десятилетия вперед. Но это, подчеркивает эксперт, цена за доступ к европейским инвестициям, общему рынку и благам западной цивилизации.

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