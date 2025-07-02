1 июня в "Дії" для бизнеса запустили первый платный цифровой сервис – мультишеринг. Он позволяет объединять несколько цифровых документов в один пакет и отправлять их одним запросом. За первый месяц работы сервисом уже воспользовалось более 340 000 раз. Об этом рассказал руководитель команды по внедрению "Дії" в Министерстве цифровой трансформации Украины Алексей Вовк пишет LIGA.net.

"Мы запускали мультишеринг постепенно – чтобы партнеры могли подключаться в удобном для себя темпе. Но уже с первых дней стало понятно: запрос на удобное цифровое взаимодействие гораздо больше, чем мы ожидали", – пишет Алексей Вовк.

На сегодняшний день мультишеринг интегрировали уже более 60 компаний из разных отраслей – в частности банковский сектор, сервисы проката авто и другие сферы.





"Каждая такая интеграция – отдельная история. Мы не просто предоставляем доступ к API, а консультируем, помогаем с техническими деталями, адаптируем решения под конкретные бизнес-процессы. Для нас это не количество, а качество взаимодействия", – отметил Вовк.

Он подчеркивает, что цифровизация позволяет компаниям экономить ресурсы, ускорять обслуживание клиентов и избавляться от излишней бюрократии.

"Запуск мультишеринга – очередной шаг в развитии партнерства между государством и частным сектором. За последние годы "Дія" трансформировалось в полноценную платформу цифровых сервисов", – отмечает Вовк.

Мультишеринг позволяет передавать копии паспорта, РНОКПП, справки о доходах и другие документы в одном запросе.

Как это работает:

Клиент нажимает кнопку или сканирует QR-код смартфоном с действием. Выбор документов, которые хочет отправить. Подтверждает запрос "Дія.Підписом.".

В случае, когда у клиента нет всех документов – поступят доступные, а система покажет, чего не хватает. Чтобы подключить сервис, необходимо настроить или обновить интеграцию с "Дією". Услуга платная для бизнеса, но полностью безвозмездная для клиентов, присылающих документы.









