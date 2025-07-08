Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что у Украины все же много друзей в Конгрессе США, в американском обществе, в медиа и вообще в мире, поэтому Трамп решил дать нам больше оружия, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Встречался Трамп с премьер-министром Израиля Нетаньяху и говорил об очень важных вещах. Сказал, что надеется, что война между Израилем и Ираном окончена. Вау, вздохнули мы, хорошо. Сказал, что стремится снять санкции с Ирана, чтобы Иран развивался и реализовывал свой потенциал. Браво, закричали мы. Сказал, что США близки к заключению договора с Индией. Прекрасно. Сказал, что введение тарифов с 1 августа является абсолютным императивом. Отлично, сказали мы. И тут вдруг Трамп говорит, что США придется отправить больше оборонительного оружия в Украину, им нужно защищать себя. И вот тут мы все закричали: «Вау! Браво, Дональд Трамп!». Мы дождались от Трампа того, чего так сильно ждали», - рассказывает Михаил Шейтельман.

Так что, констатирует он, Трамп решил отправить больше оружия в Украину на фоне свое разочарования в путине и российских обстрелов. Но этой новости, отмечает эксперт, мы ждали не слишком долго, он с самого начала говорил, что украинскому политическому руководству понадобится 2-3 недели, чтобы это разрулить, так что уложились.

«Почему же Трамп сменил свою позицию? Потому что в этом вопросе мы вообще не одни. В вопросе поставок оружия мы не одни. Надо понимать, что Трамп – президент США, огромной демократической страны, и он опирается на демократическое большинство в своей стране. Поэтому он испытывает давление с самых разных сторон», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Украина, конечно, констатирует эксперт, не может давить на США, но зато могут сенаторы и наши международные партнеры, генсек НАТО закрутил историю с нападением Китая на Тайвань и одновременным нападением россии на Европу, любимая газета Трампа New York Post написала статью, и все, он сдался.

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