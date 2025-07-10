Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что БРИКС уже настолько скатился, что о его саммитах никто не знает, а декларацию даже читать никто не будет, потому что там 126 пунктов, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, на саммите БРИКС путин выступал по видеосвязи, и в этом году даже вопрос не стоял, прилетит ли он лично, как было во время всех других саммитов БРИКС и G20, потому что все уже поняли, что решение МКС не обойти. Также, отмечает он, раньше саммит БРИКС – это было помпезное событие, вокруг которого много шума, все обсуждали результаты, но сейчас это уже пустышка, которую решил пропустить даже Си.

Я подозреваю, что в этом году многие не заметили, что есть саммит БРИКС. В прошлом году у меня корреспонденты и журналисты спрашивали каждый день по 10 раз: «А что там и как?». Все обсуждали, что БРИКС решил то, БРИКС решил это. А сегодня где БРИКС? Ну, да, в Рио-де-Жанейро», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

После саммита, рассказывает он, была опубликована финальная декларация, и, естественно, в СМИ проскакивает 1-2 фразы про осуждение атак на мосты в россии, но это там не главное, потому что члены БРИКС написали целых 126 пунктов. В декларации саммита НАТО, напоминает эксперт, было 5 пунктов, а стран-членов там намного больше, а вот страны БРИКС написали целых 126.

«Почему в решении саммита НАТО было ровно 5 пунктов? Потому что Трамп просил. Трамп много не прочитает, не больше, чем А4. Поэтому решили, что будет 5 пунктов. И заметьте, как это сработало. Потому что пункт был, по сути, один – 5% теперь будет тратиться на оборону. Это сумасшедшие деньги, это только с Европы триллион. Это перепугало россиян неимоверно. И всю неделю они разговаривали только о результатах саммита НАТО, хотя результат один – 5%. Долго ли будут обсуждаться результаты саммита БРИКС в Бразилии? Думаю, они закончат обсуждаться сразу», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что Трамп решил дать Украине больше оружия, но речь идет именно об обороне.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман объяснил, почему президент США решил дать Украине больше оружия.