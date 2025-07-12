Эксперт по ЖКХ Олег Попенко рассказал, насколько реально выросли цены на жилищно-коммунальные услуги в Украине во время войны и почему, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги» с Русланом Бортником.

«За 2024 год средняя коммунальная платежка выросла на 20,7%. И это с учетом того, что наложен мораторий на стоимость тепла, на стоимость горячей воды, есть отдельный документ НКРЕКП на рост тарифов водоканалов. Но при этом тарифы все равно растут. Почти на 21% выросли тарифы за 2024 год. За 2023 год приблизительно на столько же. Это реальность», - утверждает Олег Попенко.

Как объясняет гость программы, тарифы в Украине растут, несмотря на мораторий, потому что это местные органы власти принимают тарифы, они повышают их для тех же водоканалов, то есть просто беспредельничают. По его словам, управляющие компании – ЖЭК и все остальные – беспредельничают, когда без общего собрания жильцов многоквартирного дома повышают свои тарифы, хотя это абсолютно незаконно.

Кроме того, добавляет эксперт, роль играют махинации почти всех видов коммунальных компаний, которые просто выставляют незаконные платежки, незаконные коммунальные тарифы, а люди обязаны это оплачивать. Потому что, подчеркивает он, если люди не оплатят платежки, тут же придет исполнительная служба, арестует счета и спишет с них деньги.

«Суть в том, что мы с вами как плательщики коммунальных услуг абсолютно бесправны в Украине. Нам очень сложно отстоять свои интересы перед коммунальными монополистами. Да что там, давайте будем говорить честно. Это практически невозможно. Единицы это могут себе позволить», - заключает Олег Попенко.

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