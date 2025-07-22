Журналистка Екатерина Котенкова заявила, что в Украине с 1 августа произойдет много изменений по мобилизации, банкингу, ФЛП и социальным услугам, и рассказала, к чему готовиться гражданам, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Мобилизация продолжается, повестки по-прежнему будут вручать где угодно. С 1 августа действуют вручения повесток через «Резерв+». Штрафы продолжаются, хотя как бы после 16 июля нельзя штрафовать за необновление данных. Но власти хотят, чтобы люди сами платили штрафы. То есть будут приходить сообщения, что вы не обновили данные, но мы вас наказать уже не можем, поэтому вы, пожалуйста, сами заплатите половинку, мы даем вам возможность заплатить не 17000, а 8500», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Также, продолжает она, с 1 августа в Украине откроется открытый банкинг. С одной стороны, объясняет журналистка, это будет удобно, потому что можно будет без переводов подтянуть деньги с одной вашей карты на другую, если не хватает рассчитаться, с другой – все пополнения карт теперь будут под контролем, анонимно сбросить деньги на карту больше не получится, потому что потребуется авторизация.

«Следующий момент – торговля без РРО. За это будут штрафы. То есть с августа будут штрафы за торговлю без кассового аппарата. За это будет штраф от 17 000 до 34 000 грн. Даже если вы ФЛП второй группы или торгуете онлайн, все равно должен быть кассовый аппарат. Что это значит? Малый бизнес вынужден будет либо закрыться, либо повысить цены на товар, а потребитель будет либо платить больше, либо потеряет часть рынка дешевых товаров», – объясняет Екатерина Котенкова.

Кроме того, добавляет журналистка, 1 августа все поставщики социальных услуг – дома престарелых, реабилитационные центры, соцслужбы – освобождаются от НДС. Это значит, объясняет она, что учреждение сможет тратить больше денег на сами услуги, а не на налоги, то есть цены для людей с инвалидностью, пенсионеров, детей в приютах могут снизиться, это хорошая новость.

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