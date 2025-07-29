Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что новое соглашение ЕС и США о тарифах – победа для Украины, потому что Европа откажется от российских энергоносителей и будет покупать американское оружие, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, США и ЕС договорились о взаимных тарифах на 15%, то есть кто больше продал, тот и победил, но это нам пока не очень важно, потому что Украина не в ЕС. Нам важна другая часть договоренностей, продолжает он, - ЕС приобретет у США энергоносители на 750 млрд долларов и закупит американское оружие на, как осторожно говорится, сотни миллиардов долларов.

«История про закупку энергоносителей на 750 млрд долларов означает, что Европа согласилась на то, чтобы полностью в течение 2 лет прекратить любую покупку любых энергоносителей у россии. Причем не на месяц, не на два, а на весь срок действия этого соглашения. Больше никаких энергоносителей из рф, а это значит, что не будет ни нефти, ни газа, ни угля. Европа больше российские энергоносители наконец-то покупать не будет, заменит их на американские энергоносители. Это в чистом виде нам на руку, потому что когда ЕС платил россии, все это прилетало нам в виде ракет и дронов. Лишаем денег – лишаем дронов и ракет», - объясняет Михаил Шейтельман.

Пункт о закупке американского оружия, отмечает эксперт, - это история о том, что ЕС передает Украине все со своих складов и ждет замену от США. Так что, констатирует он, европейцы будут вынуждены закупать американское оружие, даже если не хотят, потому что это условие соглашения.

«Я не знаю, хороша ли эта сделка для Европы. Если вы послушаете разных экономистов, вам выдадут огромное количество вариантов. Например, знаменитый экономист Орбан сказал, что это ужасная сделка для Европы. Может быть. Я же не экономист. Но я вам скажу, что политически Украине это чрезвычайно важно, это огромная победа», - заключает Михаил Шейтельман.

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