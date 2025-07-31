Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что решение Трампа ввести тарифы против Индии – это очень показательный момент, США переходят от слов к действиям, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как объяснил свое решение сам Трамп, рассказывает эксперт, Индия – один из крупнейших покупателей российских энергоносителей и российского оружия в то время, когда весь мир хочет, чтобы убийства в Украине прекратились. Тем более, добавляет он, Трамп напомнил, что у США нет много дел с Индией, поэтому она получит высокие пошлины.

Это тоже уже признак работы стратегов и американского deep state. Поэтому Индия будет платить пошлины в размере 25%, начиная с 1 августа. Хорошо. Кроме того, это хорошо с той точки зрения, что нужно отрывать Индию от отношений с россией, особенно в оборонке. Пусть покупают американское вооружение, нечего спонсировать российский ВПК», – комментирует Александр Мусиенко.

К тому же, добавляет эксперт, на этом примере тарифов против Индии можно будет отслеживать, насколько, например, те же индийские компании будут готовы к тому, чтобы отказываться иметь дело с россиянами, закупать их оружие, их энергоносители, искать альтернативное обеспечение, которое, безусловно, есть.

«Это тоже важно. Вот этот пример будет в известном смысле показательным. Хотя это не 100%, как предлагается законопроектом сенатора Линдси Грэма и других. Там предполагается именно 100% ограничений, хотя изначально вообще была заоблачная цифра – 500%», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что россия не начнет нормальные мирные переговоры, пока не захватит полностью Донецкую и Луганскую области.

Также Politeka писала о том, что Ермолаев оценил, закончится ли российско-украинская война новым разговором о мировой безопасности.