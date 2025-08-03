Политтехнологиня Катерина Одарченко объяснила, что США помогают Израилю и Тайваню не просто так, их сотрудничество базируется прежде всего на экономической выгоде, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале Руслана Бортника.

По словам экспертки, много украинцев живет в концепции, что нам все что-то должны, но Украина – независимое государство, которое выстраивает альянсы с западными партнерами, поэтому «должны» – это не правильная матрица. По ее мнению, нужно объяснять партнерам, почему они нам что-то должны, именно с экономической точки зрения.

«По скромному опыту работы с республиканцами я вижу, что для них важна экономическая выгода и экономическая повестка. Это не о том, что мы просто создали 10 агентств по инвестициям, через которые, по факту, не проходят никакие деньги и никакие инвестпроекты, помимо помощи бюджету, энергетике и так далее», – объясняет Катерина Одарченко.

Израиль и Тайвань, отмечает она, находятся примерно в той же геополитической ситуации и зависимости от военной помощи США, что и Украина, но у них мощное экономическое сотрудничество с американцами. Израиль, рассказывает экспертка, дает много интеллектуального продукта, много израильских компаний представлены на американской бирже, а Тайвань – производитель микрочипов, которые очень нужны США.

«И вот нам тоже нужно не только говорить о, например, военном производстве, но делать это. Из моего опыта работы с западными компаниями скажу, что как минимум три европейские и американские крупные предприятия, к сожалению, отказались от захода на украинский рынок из-за банальных причин – коррупция по выделению земли на местном уровне», – заключает Катерина Одарченко.

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