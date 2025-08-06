Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что сближение россии и Китая – тревожный звонок, а торговая война США против них не обязательно приведет к победе, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как напоминает эксперт, 2-3 сентября в Китае будет встреча путина и Си Цзиньпина, может быть, к ним присоединится также и Трамп. По его мнению, это очень важный момент, в контексте которого стоит вспомнить доктрину Киссинджера: есть три центра, задача двух из них – воевать против третьего.

«В итоге Китай и США привели к развалу Советского Союза, но сейчас Китай и рф стали стратегическими партнерами. Какое-то партнерство очень высокое там у них, они не союзники, но китайцы заявили, что не дадут россии проиграть», – подчеркивает Олег Стариков.

Как объясняет эксперт, у Китая и россии одна из самых длинных границ в мире, поэтому Пекин своего стратегического партнера обеспечит всем необходимым, проиграть в войне не позволит. Что же касается экономической войны против россии и ее союзников, которые покупают российскую нефть, отмечает он, то в этом противостоянии победить просто невозможно, это давно доказано наукой и историей.

«Трамп говорит: «Я введу тарифы». А потом говорит: «Я понимаю, что это ни к чему не приведет, но я все равно введу тарифы». А что делать? А что-то надо делать. Вот они сейчас и будут думать, что делать. А без компромисса это не решишь. На компромисс должна пойти россия, но и Штаты должны тоже должны», – утверждает Олег Стариков.

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