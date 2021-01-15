Клієнти "ПриватБанку" скаржаться на списання грошей сторонніми фірмами без дозволу

Жінка на ім'я віра у відгуку на сайті "Мінфін" розповіла про транзакції, в результаті яких втратила близько 1200 гривень.

За словами Українки, в 2018 році вона завела банківську картку "Універсальна" для особистого використання в Києві. У "Приватбанку" спеціально уточнили, що вона призначена для розрахунку тільки в гривнях, а за кордоном нічого оплатити не вийде.

"Карткою користувалася для отримання платежів через Приват24 і для розрахунку на касах в магазинах Києва. Позавчора (13.01.2021) я випадково помітила у виписці платіж на суму близько 199 гривень і знайшла ще п'ять таких же платежів", - пише обурена клієнтка. - "Ні номерів рахунків, ні назви одержувача у виписці немає. Відразу перевела всі гроші з картки і заблокувала".

Віра звернулася в "ПриватБанк", співробітник перевірив транзакцію, назвав компанію з якоюсь" програмою для схуднення", куди пішли гроші, а також заявив, ніби жінка сама підписалася на неї. Автор відкликання впевнена, що не оформляла підписку.

"Мені не приходило запитів на підтвердження подібних платежів. Картка гривнева, а розрахунки в USD, теж дивно, як банк таке пропустив. Ще дивно, що це не викликало підозр у співробітника банку", - зазначила вона і додала, що повністю закрила карту. - "У моєму випадку вже ніяких надій немає? Сума майже 1200 гривень".

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